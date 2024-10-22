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Петербургская прокуратура потребовала отремонтировать ямы на набережной Мойки

Фото: прокуратура Петербурга

Прокуратура Центрального района Петербурга совместно с представителями ГИБДД провела проверку дорожного покрытия на одной из набережных города. В ходе инспекции выяснили, что в отдельных местах наблюдаются значительные просадки, превышающие 10 сантиметров.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что дорожное покрытие на четной стороне набережной реки Мойки демонстрирует серьезные дефекты, а также деформации и разрушения. Согласно информации, размещенной в телеграм-канале прокуратуры, некоторые ямы на дороге достигают глубины более 30 сантиметров, сообщил «ФедералПресс».

В процессе проверки были организованы мероприятия, направленные на проведение проектно-изыскательских работ, а также на получение государственной историко-культурной экспертизы. Сотрудники прокуратуры возьмут под контроль процесс устранения выявленных нарушений, обеспечивая тем самым безопасность и комфорт передвижения по данному участку.

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