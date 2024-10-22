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В Ленобласти успешно завершились поиски заблудшего 87-летнего пенсионера

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

Экстренные службы Ленинградской области 21 октября получили информацию о 87-летнем мужчине, который заблудился в лесу в Тосненском районе. Пожилой человек ушел из дома в восемь часов утра с намерением собрать клюкву на Мавринском болоте.

В течение дня пенсионер не отвечал на звонки, что вызвало беспокойство у его родных. После этого близкие обратились за помощью, и поисковая служба Тосно вместе с добровольцами немедленно направилась на место для проведения поисковых мероприятий.

Мужчину нашли, вытащили из леса и передали родственникам, сообщил IVBG.

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