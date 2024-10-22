Управление Роспотребнадзора по Петербургу представило детали о вспышке сальмонеллеза в детском саду

Управление Роспотребнадзора по Петербургу продолжает санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки сальмонеллезной инфекции, зафиксированной среди воспитанников и сотрудников ГБДОУ детский сад № 23 комбинированного вида, расположенного по адресу: Петербург, Павловск, улица Березовая, дом 22, литера А.

На 22 октября 2024 года зарегистрировано 24 случая кишечной инфекции. В настоящее время в стационаре продолжают находиться пять детей, которым необходима медицинская помощь.

В биологическом материале, полученном от заболевших детей и сотрудников детского сада, лабораторные исследования подтвердили наличие сальмонеллы.

В связи с этим Управление Роспотребнадзора готово выступить в суде в защиту пострадавших, чтобы добиться возмещения как материального, так и морального вреда, причиненного данными обстоятельствами.

Пострадавшим рекомендуется обратиться на официальный сайт Управления по адресу https://78.rospotrebnadzor.ru/ в разделе «Прием обращений граждан». В обращении необходимо приложить копии медицинских документов, подтверждающих наличие заболевания, а также претензии в адрес исполнителя.