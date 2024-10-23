Т2 примет участие в фестивале «Наука всем!»

T2, российский оператор мобильной связи, представит интерактивную зону на выставке «Марафон открытий» в рамках Санкт-Петербургского фестиваля научных театров «Наука всем!» Гостей площадки T2 ждут PlayStation, попкорн и сладкая вата, полезные подарки и возможность выиграть смартфон. Выставка откроется 26 октября в 12:00 в ДК Кирова (Большой проспект Васильевского острова, 83).

Компания Т2, выступившая одним из партнеров фестиваля, предложит посетителям своей локации принять участие в беспроигрышной лотерее. Среди новых абонентов, которые подключатся к T2 во время выставки, разыграют сувениры: подставки для телефонов, блокноты, сумки для бега, кардхолдеры и главный приз – смартфон.

Иван Войтков, коммерческий директор Т2 «Северо-Запад»:

«Мы рады принять участие в фестивале, который мотивирует детей и молодежь изучать науку в таком неформальном и зрелищном формате. Этот подход нам близок и понятен, ведь находить нешаблонные решения – один из главных принципов работы T2. Надеюсь, юные петербуржцы получат на выставке много новых впечатлений, увидят науку в новом свете и поймут, что это не только перспективная и востребованная, но и крайне увлекательная сфера деятельности. На нашей интерактивной площадке мы постарались совместить приятное с полезным: здесь можно не только весело провести время, но и поближе познакомиться с цифровыми услугами T2».

На интерактивной выставке «Марафон открытий» будут работать свыше 40 площадок, где гости смогут принять участие в химических опытах и мастер-классах по авиамоделированию, собрать робота и разработать 3D-модель, самостоятельно создать оптическую иллюзию и приготовить лекарство, понаблюдать за инфузориями-туфельками и нематодами, научиться управлять дроном, поработать на сварочном аппарате и даже увидеть извержение вулкана.

Петербургский фестиваль научных театров «Наука всем!» пройдет с 25 по 27 октября. В этом году он охватывает более десяти музейных и культурных площадок Петербурга. Цель мероприятия – повысить интерес детей и молодежи к научной деятельности через образовательно-развлекательный подход: экскурсии, лекции с ведущими учеными страны, мастер-классы и научные шоу.

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