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Студенты устроили драку со стрельбой у станции метро «Василеостровская»

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Санкт-Петербурге произошел инцидент с участием студентов Горного университета, который закончился дракой и стрельбой у станции метро «Василеостровская». Во вторник, 22 октября, в полицию поступило сообщение о том, что возле метро группа людей ведет себя агрессивно, и у одного из них замечен предмет, похожий на пистолет.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали четверых молодых людей — троих студентов и одного безработного мужчину. В ходе разбирательства выяснилось, что один из студентов вступил в конфликт с мужчиной и выстрелил в воздух из пневматического пистолета. После этого он передал оружие другому студенту.

На всех задержанных составили протоколы об административных правонарушениях за хулиганство, и их поместили в изолятор. Пневматический пистолет был изъят, и, как оказалось, он не числился ни за одним из задержанных.

В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по данному инциденту.

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