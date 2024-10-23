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В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий 24 октября

Фото: baltphoto/Андрей Пронин

Главное управление МЧС России по Петербургу выпустило предупреждение о возможном ухудшении погодных условий в городе.

По информации Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (УГМС), 24 октября в Петербурге местами прогнозируются порывы ветра, достигающие 15 м/с.

Гражданам рекомендуют быть внимательными и осторожными в условиях сильного ветра, особенно на улице, а также избегать нахождения под слабыми конструкциями и деревьями. Метеорологи призывают следить за прогнозами погоды и соблюдать меры безопасности, чтобы предотвратить возможные происшествия.

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