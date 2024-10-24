Авито Работа: Рост числа вакансий в сельском хозяйстве составил в 2023 году 86%

К таким результатам пришли эксперты платформы Авито Работа. Совместно с селекционно-семеноводческой компанией RUSEED аналитики провели исследование рынка труда в аграрном секторе, чтобы определить наиболее востребованные профессии.

Компании проанализировали вакансии и резюме, размещенные на платформе Авито Работа. Востребованность кадров в текущем году, по мнению экспертов, может вырасти еще заметнее. Компании называют основные причины: непопулярность профессий в сельскохозяйственном секторе у молодежи, а также недостаточное финансирование отрасли растениеводства. Но есть большая вероятность, что ситуация поменяется к лучшему.

По данным Минсельхоза РФ, отрасли не хватает около 200 тысяч человек, в том числе высококвалифицированных специалистов — селекционеров, агрономов, семеноводов. При этом рост числа вакансий в 2023 году может не стать рекордным, так как в 2024 он продолжается, а местами показывает еще более серьезные цифры: весной, перед началом сезона, число вакансий в сфере сельского хозяйства в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возросло на 91%, то есть в 1,9 раза. На данный момент на этот сегмент приходится 12,9% от общего числа предложений на сервисе Авито Работа.

Тем временем зарплаты в секторе тоже растут, подсчитали исследователи. Кроме того, совершенствуется технологическое оснащение на предприятиях аграрной сферы, работодатели стараются привлечь специалистов гибким графиков, интересным наполнением работы и так далее.

Решать проблемы кадрового дефицита настроено и государство. Напомним, что Минсельхозом подготовлен нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», а его запуск в 2025 году нацелен на достижение импортонезависимости в таких сферах, как селекция и генетика, биотехнологии, производство ветпрепаратов, сельхозтехники и оборудования. Отдельный блок работы будет посвящен подготовке профессиональных кадров для отрасли, в том числе специалистов, способных обеспечить технологическое лидерство отечественного АПК.

«Сельское хозяйство — это не про сараи и сеновалы. Сегодня это интересная, высокотехнологичная сфера. Агроном — это уже скорее IT-специалист, чем рабочий. Он оперирует огромным количеством данных и принимает важные для компании решения. И зарплата у опытного сотрудника на уровне зарплаты программиста. Важно, что работают специалисты сейчас в современных условиях на высокотехнологичном оборудовании», – рассказал управляющий партнер компании RUSEED Марк Гехт.

Зарплаты в отрасли тоже должны сыграть свою роль в привлечении сотрудников и росте престижа сельхозпрофессий. По данным Авито Работы, средние зарплаты в отрасли для новых специалистов увеличились в 2023 году на 26% и достигают сегодня 82 тыс. 297 руб. Лидерами среди других специальностей по росту з/п стали агрономы. При этом в регионах, где особенно интенсивно наращиваются объемы производства, их зарплаты достигают 112 тыс. руб. А у таких узких специалистов как агрономы по семеноводству средний заработок может достигать 160 тыс. рублей.

RUSEED проанализировала, как сотрудники компании реагируют на разные инструменты мотивации и выяснила, что престижность работы для персонала так же значима, как уровень дохода. Оба этих фактора оказались крайне важными для 57% и 59,1% опрошенных сотрудников компании соответственно. Кроме того, выяснилось, что серьёзным стимулом для участников опроса RUSEED является возможность решать масштабные задачи для страны и сделать свой вклад в развитие сельского хозяйства. Об этом заявили 73,1% сотрудников.