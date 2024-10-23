В Японии овациями встретили «Русский вальс» в исполнении оперного певца Петербурга Михаила Гаврилова

В Японии с восторгом восприняли исполнение «Русского вальса» на стихи Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой, которое представил оперный певец из Петербурга Михаил Гаврилов. Концерт прошел в рамках ежегодного Фестиваля российской культуры и был приурочен к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина и 180-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова.

Мероприятие состоялось в зале Oji Hall в районе Гиндза, где его открыла японская певица, сопрано Миэко Сато. Она исполнила романсы на стихи Пушкина, Алексея Толстого и Аполлона Майкова, а также музыку великих композиторов, таких как Петр Чайковский и Сергей Рахманинов.

Завершая концерт, Михаил Гаврилов представил несколько романсов на стихи Пушкина, Майкова и Толстого, а также музыкальные произведения Чайковского и Римского-Корсакова, пишет «Петеребургский дневник».

Фестиваль российской культуры в Японии стартовал в апреле с концерта солистов Петербургского Дома музыки. Этот культурный проект проводился в Японии с 2006 года и охватил все 47 префектур страны. В его рамках выступили более 11 тысяч артистов из России. По данным японского Министерства иностранных дел, аудитория фестиваля за годы проведения уже превысила 23 миллиона человек.