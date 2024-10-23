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Лидером по числу нападения клещей в Петербурге стал Курортный район

Фото: pxhere.com

С начала 2024 года в медицинские учреждения Петербурга поступило 18 250 обращений по поводу укусов клещей, среди которых 2 705 составляют дети до 17 лет. Эти данные предоставило городское Управление Роспотребнадзора.

На территории города зарегистрировано 2 412 случаев укусов, причем наибольшее количество зафиксировано в Курортном районе, где произошло 734 укуса. На втором месте находится Пушкинский район с 453 случаями, а замыкает тройку Приморский район с 191 укусом. Наименее проблемной ситуацией сложилась в Кронштадтском районе, где зарегистрировано всего 29 укусов.

В Ленинградской области в общей сложности насчитали 13 637 случаев присасывания клещей. По состоянию на 30 сентября 2024 года зафиксировано 46 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, из которых три случая у детей. Также зарегистрировано 365 случаев клещевого боррелиоза, в том числе 56 случаев среди детей до 17 лет.

Специалисты исследовали 21 627 особей клещей, в 19 из которых обнаружен возбудитель клещевого вирусного энцефалита, а у 3 303 клещей выявлен возбудитель иксодового боррелиоза.

По состоянию на конец сентября 2024 года в Петербурге против клещевого энцефалита вакцинировано 62 608 человек, среди которых 20 521 ребенок. Управление Роспотребнадзора рекомендует провести вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита, подчеркивая, что октябрь является оптимальным временем для этого. Поэтапная иммунизация поможет сформировать необходимый иммунитет к началу сезона активности клещей.

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