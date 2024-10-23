Иммунолог Халлик рассказал о скрытых опасностях во время прогулок в парках Петербурга

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» иммунолог Астерий Халлик рассказал о возможных угрозах, которые могут подстерегать петербуржцев во время прогулок в осенних парках. Несмотря на пользу прогулок на свежем воздухе для здоровья, важно учитывать, что в парках могут скрываться клещи, аллергены и бактерии.

Халлик отметил, что одним из первых источников опасности можно найти, просто взглянув под ноги. Опавшая листва, хотя и красиво выглядит на фотографиях, может стать потенциальной угрозой для здоровья. Влажная погода способствует гниению листьев, в результате чего возникает плесневый грибок. Этот грибок выделяет споры, которые могут вызывать аллергические реакции у людей, проходящих рядом.

«Когда листья долго лежат, особенно в сырой погоде, они начинают гнить, и в них размножается плесневый грибок. Споры этого грибка достаточно летучи и могут переноситься по воздуху. При вдыхании у людей может начаться аллергическая реакция», — пояснил врач.

Плесневый грибок является агрессивным раздражителем для органов дыхания, и его споры могут вызывать такие симптомы, как чихание, насморк, заложенность носа и слезотечение. При попадании спор в нижние дыхательные пути могут возникать приступообразный кашель и затрудненное дыхание.

Чтобы защитить себя, Халлик рекомендует использовать барьерные средства, такие как маски или респираторы. Существуют также специальные барьерные спреи для носа, которые можно применять перед выходом на улицу. Если аллергическая реакция уже проявилась, необходимо обратиться за помощью к врачу для назначения лечения.

Еще одной потенциальной угрозой во время прогулок являются песочницы. На таких площадках могут находиться посторонние предметы, включая фекалии животных, ржавые гвозди и мусор, что увеличивает риск инфекций. Педиатр Павел Верховкин подчеркнул, что основными невидимыми опасностями для детей являются кишечные инфекции и паразитарные заболевания, такие как энтеробиоз.

Специалисты советуют родителям обязательно мыть руки детей после игр в песочнице с проточной водой, так как это более эффективно, чем использование антисептиков или влажных салфеток.