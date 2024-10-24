  • 18+

  • Сегодня

    24.10.24, Чт

    Погода

    +10°

  • 18+

  • Курсы валют

    $96.64 €104.38 ¥13.52

Специалисты Авито провели конференцию «Дело Спецтехники»

Фото предоставлено пресс-службой Авито

Конференция «Дело Спецтехники», проведенная Авито Спецтехникой в Москве, объединила более тысячи участников: дистрибьюторов, представителей государственных органов и ассоциаций сферы спецтехники и коммерческого транспорта.

Мероприятие прошло третий раз и стало площадкой для обсуждения изменений на рынке, ключевых трендов и перспектив его развития. Специалисты отметили, что сегодня на спрос и структуру предложения влияют новые бренды. Согласно исследованиям Авито, доля коммерческой техники из Китая увеличилась с 10% в 2021 году до 63% в 2024 году.

Потребителями, ввиду большого ассортимента новых брендов на рынке сегодня непросто составить определенное мнение и аргументировать выбор. Поэтому дистрибьюторам нужно повышать прозрачность: придерживаться регламентов и обеспечивать наличие всей необходимой документации.

Как отметил Станислав Черторыжский, представитель Минпромторга России, обелять рынок необходимо для того, чтобы покупателям была обеспечена безопасность покупки техники — она должна выходить на рынок с полным пакетом документов, понятой историей и ценообразованием.

В Авито Спецтехника считают, что такой запрос справедлив и развивает платформу в этом направлении. Компания заручилась поддержкой Минпромторга в этом вопросе.

«Ежедневно на нашу платформу приходит 1,2 миллиона пользователей в поиске спецтехники и коммерческого транспорта, и наш ключевой фокус внимания сосредоточен на обелении процессов взаимодействия участников, что касается, в том числе, предоставления информации о технике», — отметил Андрей Ковалев, директор Авито Спецтехники.

Специалисты работают над созданием каталога, который объединит известные и новые бренды, в нем техника будет распределена по категориям для корректного сравнения вариантов от разных производителей. Также на рынке наблюдается формирование отложенного спроса: многие покупатели пока предпочитают арендовать технику.

«Компании анализируют опыт использования новых марок и сейчас находятся на стадии принятия решения о выборе техники», — пояснил Александр Цыпин, основатель консалтингового агентства «Стратегия дела».

С ним согласны специалисты Авито, которые подкрепляют такую особенность данными своих исследований.

«Более 200 тысяч пользователей платформы ежедневно интересуются арендой техники», отметил Тимур Осипов, директор категории «Аренда спецтехники» в Авито.

Вместе с тем, участники согласились, что в дальнейшем рынок спецтехники ждет развитие с определенным смещением тенденций. Например, пока отечественная техника демонстрирует снижение объема предложений, но это временное явление, характерное для пиковых отметок рынка. В целом же общая направленность на рост сохранится.

«Прогноз для рынка достаточно оптимистичный, потому что мы наблюдаем рост ВВП», — прокомментировал макроэкономист Сергей Блинов.

Характерной особенностью ситуации на рынке спецтехники названа сопутствующая цифровизация бизнес-процессов. Аналитики Авито Спецтехники пояснили, что количество запросов на аренду и покупку техники в интернете увеличилось с 10-15% в 2022 году до 40% в 2024 году.

Каждый третий договор продажи техники с пробегом проходит через ИТ-платформу, а число онлайн-продавцов и арендодателей выросло на 30% и 15% соответственно. Объем предложений в категории «техника с пробегом» показал рост 22%.  Также на конференции были вручены награды игрокам рынка, показавшим значимые результаты по итогам прошлого года.

В номинации «Дилер года 2024» отмечено ООО «Центр технического оборудования». В номинации «Бренд года 2024» в категории «Коммерческий транспорт» – ПАО «КАМАЗ», в категории «Дорожно-строительная техника» – ООО «СюйГун Ру», официальный дистрибьютор XCMG в России. И в категории «Сельскохозяйственная техника» – ОАО «МТЗ» (Беларус).

В номинации «Арендная компания года 2024» награждено ООО «Группа СТМ». В номинации «Прорыв года 2024» — ООО «Техника для бизнеса» («Агат»).

 

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Петербуржцы планируют приобрести на ноябрьских распродажах одежду и обувь

    Петербуржцы планируют приобрести на ноябрьских распродажах одежду и обувьНовости
    Согласно исследованию одного из крупнейших маркетплейсов России, две трети жителей Петербурга намерены воспользоваться распродажами в…

      Задержка 18 поездов в Петербурге связана с поджогом релейного шкафа

        Задержка 18 поездов в Петербурге связана с поджогом релейного шкафаНовости
        В Петербурге произошло возгорание электронной аппаратуры на станции, в результате чего произошли значительные задержки пригородного…

          Научный подход к комфорту и безопасности: в Москве прошла международная выставка лифтов «Лифт Экспо»

            Научный подход к комфорту и безопасности: в Москве прошла международная выставка лифтов «Лифт Экспо»Новости
            С 9 по 11 октября в московском МВЦ «Крокус Экспо» впервые состоялась выставка «Лифт Экспо.…

              Авария оставила жителей поселка имени Калинина без воды на несколько дней

                Авария оставила жителей поселка имени Калинина без воды на несколько днейНовости
                Подачу воды прекратили в поселке имени Калинина в Выборгском районе Ленинградской области. Как сообщил портал…

                  Количество деловых туристов в Петербурге достигло 1,5 млн в год

                    Количество деловых туристов в Петербурге достигло 1,5 млн в годНовости
                    Петербург ежегодно принимает около 1,5 миллиона деловых туристов, что стало известным благодаря сообщению вице-губернатора города…

                      Москва по примеру Петербурга ввела ограничение скорости для СИМ, что снизило аварийность

                        Москва по примеру Петербурга ввела ограничение скорости для СИМ, что снизило аварийностьНовости
                        Уменьшение максимальной скорости электросамокатов на пять километров в час в Москве привело снижению аварий на…