Специалисты Авито провели конференцию «Дело Спецтехники»

Конференция «Дело Спецтехники», проведенная Авито Спецтехникой в Москве, объединила более тысячи участников: дистрибьюторов, представителей государственных органов и ассоциаций сферы спецтехники и коммерческого транспорта.

Мероприятие прошло третий раз и стало площадкой для обсуждения изменений на рынке, ключевых трендов и перспектив его развития. Специалисты отметили, что сегодня на спрос и структуру предложения влияют новые бренды. Согласно исследованиям Авито, доля коммерческой техники из Китая увеличилась с 10% в 2021 году до 63% в 2024 году.

Потребителями, ввиду большого ассортимента новых брендов на рынке сегодня непросто составить определенное мнение и аргументировать выбор. Поэтому дистрибьюторам нужно повышать прозрачность: придерживаться регламентов и обеспечивать наличие всей необходимой документации.

Как отметил Станислав Черторыжский, представитель Минпромторга России, обелять рынок необходимо для того, чтобы покупателям была обеспечена безопасность покупки техники — она должна выходить на рынок с полным пакетом документов, понятой историей и ценообразованием.

В Авито Спецтехника считают, что такой запрос справедлив и развивает платформу в этом направлении. Компания заручилась поддержкой Минпромторга в этом вопросе.

«Ежедневно на нашу платформу приходит 1,2 миллиона пользователей в поиске спецтехники и коммерческого транспорта, и наш ключевой фокус внимания сосредоточен на обелении процессов взаимодействия участников, что касается, в том числе, предоставления информации о технике», — отметил Андрей Ковалев, директор Авито Спецтехники.

Специалисты работают над созданием каталога, который объединит известные и новые бренды, в нем техника будет распределена по категориям для корректного сравнения вариантов от разных производителей. Также на рынке наблюдается формирование отложенного спроса: многие покупатели пока предпочитают арендовать технику.

«Компании анализируют опыт использования новых марок и сейчас находятся на стадии принятия решения о выборе техники», — пояснил Александр Цыпин, основатель консалтингового агентства «Стратегия дела».

С ним согласны специалисты Авито, которые подкрепляют такую особенность данными своих исследований.

«Более 200 тысяч пользователей платформы ежедневно интересуются арендой техники», — отметил Тимур Осипов, директор категории «Аренда спецтехники» в Авито.

Вместе с тем, участники согласились, что в дальнейшем рынок спецтехники ждет развитие с определенным смещением тенденций. Например, пока отечественная техника демонстрирует снижение объема предложений, но это временное явление, характерное для пиковых отметок рынка. В целом же общая направленность на рост сохранится.

«Прогноз для рынка достаточно оптимистичный, потому что мы наблюдаем рост ВВП», — прокомментировал макроэкономист Сергей Блинов.

Характерной особенностью ситуации на рынке спецтехники названа сопутствующая цифровизация бизнес-процессов. Аналитики Авито Спецтехники пояснили, что количество запросов на аренду и покупку техники в интернете увеличилось с 10-15% в 2022 году до 40% в 2024 году.

Каждый третий договор продажи техники с пробегом проходит через ИТ-платформу, а число онлайн-продавцов и арендодателей выросло на 30% и 15% соответственно. Объем предложений в категории «техника с пробегом» показал рост 22%. Также на конференции были вручены награды игрокам рынка, показавшим значимые результаты по итогам прошлого года.

В номинации «Дилер года 2024» отмечено ООО «Центр технического оборудования». В номинации «Бренд года 2024» в категории «Коммерческий транспорт» – ПАО «КАМАЗ», в категории «Дорожно-строительная техника» – ООО «СюйГун Ру», официальный дистрибьютор XCMG в России. И в категории «Сельскохозяйственная техника» – ОАО «МТЗ» (Беларус).

В номинации «Арендная компания года 2024» награждено ООО «Группа СТМ». В номинации «Прорыв года 2024» — ООО «Техника для бизнеса» («Агат»).