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Публицист Белов заявил, что Запад устроил теракт в Анкаре для удержания гегемонии

Фото: скриншот видео

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Анкара подала заявку на вступление в эту организацию еще в начале сентября, что вызвало активное обсуждение на международной арене. Интерес Турции к объединению, в котором доминируют Россия и Китай, вызвал бурю недовольства среди западных стран, особенно среди членов НАТО. Об этом сообщил портал 360.ru.

Влиятельные круги в Вашингтоне, не желая оставаться в стороне от происходящего, предприняли шаги, чтобы напомнить Эрдогану о своей позиции в мировой иерархии. В этом контексте многие аналитики обратили внимание на теракт с захватом заложников, который произошел на предприятии по производству военных самолетов и космического оборудования Tusaş в Анкаре.

Во время этой встречи Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом, в результате которого погибли четыре человека, а еще 14 получили ранения. Слова поддержки президента России выглядели особенно искренними на фоне того, что методика действий террористов напоминала недавний инцидент в московском торговом центре «Крокус», где злоумышленники также вышли из автомобиля и сразу начали стрелять.

Некоторые эксперты подчеркивают, что этот теракт может носить характер устрашения со стороны западных стран, в частности США. Западные аналитики не скрывают своих намерений, рассматривая произошедшее как явный сигнал для Эрдогана о том, кто контролирует ситуацию на мировой арене.

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