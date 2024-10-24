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Редкий пернатый гость с красным носом посетил Петербург

Фото: t.me/kazdoytvaripopare

Петербург пополнился необычным пернатым гостем — красноносым нырком, который является редким для этого региона видом утки. Биолог Павел Глазков поделился этой новостью на своем Telegram-канале «Каждой твари по паре», отметив, что это уже второй случай появления красноносого нырка в городе. В Ленинградской области этот вид уток наблюдали всего несколько раз.

Глазков пояснил, что ярко-красный клюв, характерный для самцов, можно увидеть только в брачный период. Самки красноносых нырков выглядят менее ярко: их клюв темно-бурый с едва заметным розовым пятнышком на кончике. Интересно, что многие виды птиц получают свои названия благодаря яркому «брачному костюму» самцов.

Весной красноносый нырок значительно меняет свой внешний вид: его голова становится ярко-оранжевой, а грудь и брюхо приобретают черный цвет. Этот вид уток предпочитает южные регионы, обитая от Пиренейского полуострова до Монголии, а в России гнездится в низовьях Волги и на юге Сибири.

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