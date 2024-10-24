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С 1 ноября некоторым россиянам повысят пенсии

Фото: Baltphоto/ Ольга Андросова

С 1 ноября 2024 года несколько категорий россиян смогут рассчитывать на увеличение размеров своих пенсий. Об этом сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в октябре 2024 года, получат прибавку в размере 8134,88 рубля. Это увеличение произойдет за счет удвоения фиксированной выплаты. Для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним регионов сумма доплаты будет еще выше.

Балынин уточнил, что фиксированная выплата не предусмотрена для получателей социальных пенсий, а также для тех, кто получает страховые пенсии по инвалидности и потере кормильца, за исключением инвалидов первой группы. Для этой категории граждан фиксированная выплата уже была удвоена, поэтому дальнейшее увеличение не планируется.

Кроме того, в рамках предстоящих изменений повысятся размеры доплат к пенсиям для членов летных экипажей гражданской авиации, которые имеют выслугу не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Для тех, кто был уволен по состоянию здоровья, эти требования снижены до 20 и 15 лет соответственно. Сумма доплаты будет индивидуальной для каждого получателя.

Также планируется увеличение доплат для работников угольной промышленности с полным рабочим днем, имеющих стаж не менее 25 лет. Для горнорабочих очистного забоя и проходчиков этот срок составляет 20 лет. Все доплаты будут перечисляться вместе с пенсией, но в случае трудоустройства их выплата приостановится с месяца, следующего за месяцем трудоустройства.

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