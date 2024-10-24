В Петербурге запустят информационную систему легковых такси

Петербург ожидает появление новой информационной системы, предназначенной для легковых такси.

Новая система призвана значительно улучшить скорость и качество обработки заявлений и уведомлений, касающихся внесения изменений в реестры легковых такси, а также данных о перевозчиках и службах заказа такси в городе. Одной из ключевых функций системы станет автоматизированная проверка актуальности информации, содержащейся в региональных реестрах. Это нововведение позволит более эффективно выявлять случаи несоответствия водителей, перевозчиков и служб заказа установленным законодательным требованиям.

Ожидается, что запуск информационной системы легковых такси состоится в начале 2025 года. В этом же году планируется создание личных кабинетов для перевозчиков и служб заказа такси, что упростит взаимодействие с системой.

Напомним, что с 1 сентября 2023 года в Петербурге начал действовать новый закон, регулирующий перевозки пассажиров и багажа легковым такси, что также делает актуальными изменения в данной сфере.