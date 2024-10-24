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Игорь Степанов из Пскова оспорил отказ в тендере на продажу квартир Смольному

Фото: Pxhere

Индивидуальный предприниматель Игорь Степанов подал заявку на участие в тендере, организованном администрацией Петербурга, для продажи квартир. Бизнесмен только начинает свою деятельность на рынке недвижимости Петербурга. Согласно документам, связанным с закупкой, он предложил свою недвижимость за сумму в 19,6 миллиона рублей. Эти закупки проводятся Смольным на протяжении всего года с целью обеспечения жильем граждан, имеющих право на льготы. На такие тендеры, как правило, подают заявки крупные застройщики, среди которых значится и компания ЛСР.

Его заявка была отклонена конкурсной комиссией, которая посчитала, что квартира, которую он предложил, принадлежит не только ему. В протоколе отказа указано, что согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также данным Росреестра, квартира находится в долевой собственности вместе с тремя другими физическими лицами. Об этом сообщил «Деловой квартал».

В своей жалобе Степанов отметил, что выписка из ЕГРН содержала сведения о предыдущих собственниках квартиры, что могло ввести в заблуждение конкурсную комиссию. Она приняла решение о долевой собственности, основываясь на данных, которые не отражали актуальную ситуацию. Из жалобы следует, что квартира находится в районе Горелово и в этом году уже успела сменить собственников перед началом конкурса.

На данный момент конкурсная комиссия приостановила определение победителя тендера. Жалоба Игоря Степанова находится на рассмотрении в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

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