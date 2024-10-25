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Неизвестный напал на посетителей магазина «О’кей» в Петербурге и ранил шестерых человек

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Неизвестный мужчина напал на покупателей гипермаркета «Окей», расположенного на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге. В результате этого инцидента пострадали шесть человек, одного из которых госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщил СК РФ.

По предварительным данным, мужчина ворвался в гипермаркет с ножом в руках и начал угрожать покупателям. Очевидцы рассказали, что на месте происшествия они наблюдали, как пострадавших выносили из здания на носилках. Среди раненых оказались как женщины, так и охранник.

Экстренные службы оперативно прибыли на место событий. В сети появились первые фотографии и видеозаписи с места происшествия, на которых видно, как один из пострадавших лежит на полу около прилавка, прижимая руку к горлу.

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