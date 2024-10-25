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Актер Сергей Селин о смерти режиссера Игоря Москвитина: «Хороший человек»

Актер Сергей Селин. Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Заслуженный артист России Сергей Селин выразил свои соболезнования в связи со смертью известного режиссера Игоря Москвитина. В интервью корреспонденту Пятого канала он поделился воспоминаниями о своем коллеге.

«Мне очень жаль. Игорь был замечательным человеком и талантливым режиссером, умным и мудрым», — отметил Селин, подчеркивая, какую значимую роль Москвитин сыграл в жизни тех, кто с ним работал.

Артист также принес свои глубокие соболезнования родным и близким Игоря Москвитина, подчеркнув важность его вклада в искусство.

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