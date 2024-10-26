В Мариинском дворце прошел туристский форум о развитии креативных индустрий

В Мариинском дворце состоялся туристский форум, посвященный вопросам развития креативных индустрий, сообщает в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

В своем обращении он акцентировал внимание на создании новых общественных пространств, которые способствуют межкультурному диалогу и обмену опытом. Пиотровский подчеркнул, что город активно поддерживает разнообразные культурные проекты и фестивали. Он отметил, что Петербург стал лидером в стране по объему привлеченных средств от Президентского фонда культурных инициатив на 2024 год, что подтверждает высокий уровень доверия к культурным инициативам города.

Вице-губернатор также сообщил о том, что правительство Петербурга в течение года продолжает экспериментировать с маршрутами для жителей и гостей города. В этом контексте применяются современные технологии и развивается цифровое искусство, что обогащает культурную среду города.