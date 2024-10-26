Актриса из «Женитьбы Бальзаминова» Татьяна Волкова умерла на 77-м году жизни

Советская актриса Татьяна Волкова скончалась на 77-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Чайковского государственного театра драмы и комедии.

«Утрата невосполнима: не стало заслуженной артистки Российской Федерации Татьяны Андреевны Волковой», — говорится в официальном сообщении театра.

Волкова быстро завоевала любовь зрителей всего через год после своего дебюта на сцене. Коллеги актрисы отмечали ее неподражаемую игру и харизму, которые позволяли ей глубоко передавать судьбы персонажей. За время своей карьеры в театре она заставляла зрителей задумываться о вечных истинах и смысле жизни, образы, которые она создавала, оставались в памяти многих.

Прощание с Татьяной Волковой состоится 26 октября в 11:00 в ритуальном зале, расположенном рядом с автовокзалом в Перми.