  • 18+

  • Сегодня

    27.10.24, Вс

    Погода

    +9°

  • 18+

  • Курсы валют

    $96.67 €104.81 ¥13.5

Большеохтинскому мосту исполнилось 113 лет

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге 26 октября 1911 года состоялось торжественное открытие моста через Неву, который получил название в честь Императора Петра Великого. Этот мост до сих пор считается одним из самых изящных сооружений Северной столицы. В исторические времена, до его постройки, переправу между берегами реки обеспечивала паромная служба.

После событий революции 1917 года мост, известный ранее как мост Императора Петра Великого, был переименован в Большеохтенский. В 1956 году, в соответствии с новыми орфографическими нормами, название изменили на Большеохтинский, под которым он известен и по сей день.

В начале октября текущего года на переправе завершились работы по ремонту дорожного полотна, что позволило улучшить условия для автомобилистов и пешеходов.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Зенит выплатит Спартаку 1 млн евро за чемпионский титул Соболева

    Зенит выплатит Спартаку 1 млн евро за чемпионский титул СоболеваНовости
    Футбольный клуб «Зенит» планирует выплатить московскому «Спартаку» дополнительный бонус в размере 1 миллиона евро в…

      Одного из пострадавших при нападении в «О’Кее» перевели на амбулаторное лечение

        Одного из пострадавших при нападении в «О’Кее» перевели на амбулаторное лечениеНовости
        В Петербурге один из пострадавших в результате нападения с ножом в супермаркете получил возможность пройти…

          В Петербурге ищут поставщика услуг по охране городского парламента

            В Петербурге ищут поставщика услуг по охране городского парламентаНовости
            В Петербурге начались поиски поставщика услуг для охраны Законодательного собрания. 26 октября стало известно, что…

              На Адмиралтейских верфях в Петербурге открыли выставку «Новые передвижники»

                На Адмиралтейских верфях в Петербурге открыли выставку «Новые передвижники»Новости
                В Петербурге, на Адмиралтейских верфях, состоялось торжественное открытие выставки, посвященной художникам ассоциации «Новые передвижники». Это…

                  Петербургский боксер и блогер оказался в больнице после соревнований

                    Петербургский боксер и блогер оказался в больнице после соревнованийНовости
                    Молодой боксер и блогер из Петербурга получил серьезные травмы после окончания соревнований по боксу. 26…

                      Фонтан в сквере Александра Володина протестируют до наступления холодов

                        Фонтан в сквере Александра Володина протестируют до наступления холодовНовости
                        В Петербурге в сквере Александра Володина установят новый фонтан, высота потоков воды которого будет достигать…