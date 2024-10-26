Большеохтинскому мосту исполнилось 113 лет

В Петербурге 26 октября 1911 года состоялось торжественное открытие моста через Неву, который получил название в честь Императора Петра Великого. Этот мост до сих пор считается одним из самых изящных сооружений Северной столицы. В исторические времена, до его постройки, переправу между берегами реки обеспечивала паромная служба.

После событий революции 1917 года мост, известный ранее как мост Императора Петра Великого, был переименован в Большеохтенский. В 1956 году, в соответствии с новыми орфографическими нормами, название изменили на Большеохтинский, под которым он известен и по сей день.

В начале октября текущего года на переправе завершились работы по ремонту дорожного полотна, что позволило улучшить условия для автомобилистов и пешеходов.