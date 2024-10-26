Фонтан в сквере Александра Володина протестируют до наступления холодов

В Петербурге в сквере Александра Володина установят новый фонтан, высота потоков воды которого будет достигать 20 метров. Об этой информации сообщила пресс-служба администрации Василеостровского района.

Компьютерная система управления фонтаном будет находиться в отдельном помещении. Кроме светомузыкальных эффектов, система позволит запускать декоративный туман во время уличных праздников. Для функционирования фонтана установлены 14 насосов, и максимальная высота струй в 20 метров предусмотрена для особых случаев и массовых мероприятий.

Глава Василеостровского района Михаил Соболев отметил, что этот фонтан станет одним из самых крупных в городе и сможет соперничать с фонтанным комплексом Московской площади.