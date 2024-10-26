В Петербурге ищут поставщика услуг по охране городского парламента

В Петербурге начались поиски поставщика услуг для охраны Законодательного собрания. 26 октября стало известно, что на обеспечение безопасности парламента планируют выделить более 30,5 миллиона рублей. Соответствующий аукцион уже опубликован на сайте госзакупок.

Тендер, размещенный городским парламентом, включает в себя обязанности по поддержанию порядка на массовых мероприятиях, охране имущества и объектов ЗакСа, а также организации пропускного режима. В документации отмечается, что победитель конкурса должен будет иметь собственную комнату для хранения оружия и соответствующие разрешения.

Согласно условиям тендера, для обеспечения смены из 12 постов в будние дни требуется 24 единицы оружия, а также две единицы на дополнительные посты в дни заседаний Законодательного собрания Петербурга.

Дата начала приема объектов под охрану установлена на 1 декабря текущего года, а услуги должны будут предоставляться до 30 июня 2025 года.