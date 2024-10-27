Первые четыре серии сериала «Преступление и наказание» выйдут в прокат 27 октября

В петербургском культурном пространстве «Третье место» прошла премьера нового сериала «Преступление и наказание», основанного на знаменитом романе Фёдора Достоевского. Как сообщает ТАСС, первые четыре серии станут доступны зрителям на платформе «Кинопоиск» 27 октября.

Продюсер сериала Владимир Маслов отметил, что невозможно было оставить Петербург без показа, ведь именно в этом городе родилась основная идея. Он подчеркнул желание организовать более концептуальную премьеру, что придаёт событию особое значение.

Первую серию проекта представили в зале, оформленном на втором этаже особняка, построенного в середине XIX века, который назвали «зал суда». Организаторы задумывали этот зал как символическое «судебное заседание», в котором зрители выступают в роли присяжных и могут услышать историю героев непосредственно из первых уст.

Режиссёр-постановщик Владимир Мирзоев поделился, что этот проект находился в его голове на протяжении долгого времени. Он отметил, что путь к экранизации был долгим, и его цель заключалась в том, чтобы передать важные детали, которые невозможно вместить в полнометражное кино.

Сюжет классического произведения Достоевского адаптирован к реалиям XXI века, что позволило режиссёру говорить с современными людьми о философии романа и его ключевых идеях.