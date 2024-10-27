Умер рыжий кот Крошик с ожирением, который весил 17 кг

В субботу, 26 октября, ушел из жизни рыжий кот Крошик, который весил 17 килограммов. У него внезапно возникли проблемы со здоровьем.

Кот начал задыхаться, и вскоре его состояние стало значительно ухудшаться. Врачи приложили все усилия, проводя реанимационные действия, однако спасти Крошика не удалось. Он оставался окруженным заботой до самого последнего мгновения, а лучшие специалисты боролись за его жизнь, сообщил приют «Матроскин Пермь».

Следует отметить, что содержание Крошика в подвале и неправильное питание, которое привело к его избыточному весу, способствовали развитию серьезных заболеваний. В попытке улучшить здоровье, кот находился на низкоуглеводной диете, но это не помогло предотвратить трагический исход.