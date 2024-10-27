Том Холланд рассказал, как смог полностью отказаться от алкогольной зависимости

Исполнивший главную роль в фильме «Человек-паук: вдали от дома» Том Холланд рассказал о своем решении отказаться от алкоголя. Идея полностью исключить спиртное из своей жизни пришла к нему в январе 2022 года. Изначально Холланд планировал продержаться в «сухом» режиме всего месяц, однако обстоятельства сложились иначе.

В своем интервью актер поделился, что первые дни без алкоголя были для него особенно тяжелыми. Он испытывал трудности, наблюдая за тем, как его друзья продолжают пить, и это вызывало у него злость. В какой-то момент он пришел к выводу, что должен наказать себя за свою слабость, поэтому решил продлить период ограничения на еще один месяц. В итоге, со временем, ситуация стала улучшаться, и Холланд втянулся в новый образ жизни.

Отказ от алкоголя оказал положительное влияние на многие аспекты жизни актера. Он отметил, что благодаря этому решению ему удалось наладить личную жизнь и лучше справляться с трудными ситуациями, с которыми сталкивается каждый человек.

«Я стал лучше спать и эффективнее справляться со стрессом. Моя личная жизнь значительно улучшилась, а отношения с работой стали гораздо более гармоничными», — рассказал Холланд.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.