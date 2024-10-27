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Сын Караченцова рассказал, что актер любил больше всего

Фото: скрин с видео

Народный артист РСФСР Николай Караченцов известен не только своим вкладом в искусство, но и глубокой привязанностью к автомобилям, которую он считал чем-то большим, чем страсть. «Духовную связь» с машинами Караченцов выражал, наделяя их именами как живые существа, в этом отношении его сын Андрей Караченцов поделился курьезными подробностями, упомянув автомобили с именами «Катя» и «Маша».

Это приверженность к своим железным попутчикам выходила за грани простого пользования: Караченцов видел в них не только средство передвижения, но и друзей, а порой и отражение собственной души. По словам Андрея, хоть его отец и относился ко всем вещам спокойно, даже настолько, что мог без сожаления отдать свою куртку, его страсть к автомобилям была исключением. Машины для него были продолжением самого себя, отражением его яркой индивидуальности.

Жизненный и творческий путь Николая Караченцова оборвался 26 октября 2018 года, когда артисту было 73 года. За годы жизни актер пережил ряд серьезных испытаний, включая страшную аварию в 2005 году и диагностирование злокачественной опухоли легкого в 2017 году.

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