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Петербуржцы все реже стали покупать квартиры для перепродажи

фото: baltphoto

В Петербурге наблюдается снижение интереса жителей к покупке квартир в новостройках с целью последующей перепродажи. Как сообщило РБК со ссылкой на местное управление Росреестра, за первые девять месяцев 2024 года было зарегистрировано 3534 подобных сделки. Это на 50% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В прошлом году в городе жители совершили 5420 сделок по перепродаже квартир в новостройках до их официальной сдачи в эксплуатацию. Как отметили застройщики и риэлторы, большинство из этих сделок заключаются со значительной скидкой от начальной цены. Основными участниками рынка остаются физические лица, в то время как юридические лица в 2024 году оформили лишь 93 переуступки.

Агентство недвижимости «КВС» объясняет сокращение числа сделок изменениями в условиях выдачи семейной ипотеки. Банки перестали предоставлять кредиты на переуступки, что значительно затруднило процесс. В результате компаниям приходится переоформлять собственность на себя и продавать квартиры по стандартному договору купли-продажи.

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