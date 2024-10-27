Адвокат Павла Прилучного опроверг слухи об алиментах от его супруги

Адвокат актера из Новосибирска Павла Прилучного, Оксана Даниелова, опровергла появившиеся слухи о том, что его супруга, 28-летняя Зепюр Брутян, подала на него иск в суд с требованием выплатить алименты. Об этом сообщил «Peopletalk». Также в прессе появилась информация, что мать актера предприняла аналогичный шаг для взыскания алиментов на нетрудоспособного члена семьи.

Даниелова подчеркнула, что «информация о якобы поданных супругой и мамой Павла исках о взыскании в их пользу алиментов как на свое содержание, так и на содержание несовершеннолетнего Микаэля, является заведомо ложной и не соответствует действительности».

Адвокат также уточнила, что Павел Прилучный выполнит свои финансовые обязательства перед бывшей супругой Агатой Муценицей в полном объеме, что исключает необходимость любых дополнительных исков с ее стороны.