  • 18+

  • Сегодня

    28.10.24, Пн

    Погода

    +8°

  • 18+

  • Курсы валют

    $96.67 €104.81 ¥13.5

Адвокат Павла Прилучного опроверг слухи об алиментах от его супруги

Павел Прилучный. Фото: кадр из трейлера к фильму "Девятаев"

Адвокат актера из Новосибирска Павла Прилучного, Оксана Даниелова, опровергла появившиеся слухи о том, что его супруга, 28-летняя Зепюр Брутян, подала на него иск в суд с требованием выплатить алименты. Об этом сообщил «Peopletalk». Также в прессе появилась информация, что мать актера предприняла аналогичный шаг для взыскания алиментов на нетрудоспособного члена семьи.

Даниелова подчеркнула, что «информация о якобы поданных супругой и мамой Павла исках о взыскании в их пользу алиментов как на свое содержание, так и на содержание несовершеннолетнего Микаэля, является заведомо ложной и не соответствует действительности».

Адвокат также уточнила, что Павел Прилучный выполнит свои финансовые обязательства перед бывшей супругой Агатой Муценицей в полном объеме, что исключает необходимость любых дополнительных исков с ее стороны.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Адвокат Павла Прилучного опроверг слухи об алиментах от его супруги

    Адвокат Павла Прилучного опроверг слухи об алиментах от его супругиКультура
    Адвокат актера из Новосибирска Павла Прилучного, Оксана Даниелова, опровергла появившиеся слухи о том, что его…

      Дмитрий Дюжев признался, что не боится санкций после роли Джо Байдена в сериале «Гудбай»

        Дмитрий Дюжев признался, что не боится санкций после роли Джо Байдена в сериале «Гудбай»Новости
        Российский актер Дмитрий Дюжев, исполнивший роль президента США Джо Байдена в сериале «Гудбай», в интервью…

          Петербуржцы все реже стали покупать квартиры для перепродажи

            Петербуржцы все реже стали покупать квартиры для перепродажиНовости
            В Петербурге наблюдается снижение интереса жителей к покупке квартир в новостройках с целью последующей перепродажи.…

              В Петербурге задержали сотрудника полиции, избившего владельца продуктового магазина

                В Петербурге задержали сотрудника полиции, избившего владельца продуктового магазинаНовости
                В Петербурге задержали Руслана Сентемова, заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД. В отношении…

                  В Петербурге ожидается ухудшение метеорологических условий 28 октября

                    В Петербурге ожидается ухудшение метеорологических условий 28 октябряНовости
                    В Петербурге ожидается ухудшение метеорологических условий в начале следующей недели. В понедельник, 28 октября, в…

                      В Петербурге прошел XVII Международный форум «Старшее поколение»

                        В Петербурге прошел XVII Международный форум «Старшее поколение»Новости
                        В Петербурге прошел XVII Международный форум под названием «Старшее поколение». Об этом сообщила пресс-служба администрации…