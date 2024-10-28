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Тренер «Зенита» раскритиковал работу арбитра Карасева в матче против «Локомотива»

Сергей Семак. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак не остался в восторге от работы судейской бригады, возглавляемой Сергеем Карасевым, в ходе матча против «Локомотива», который состоялся в 13-м туре Российской Премьер-Лиги. Поединок, прошедший в воскресенье в Петербурге, завершился вничью с результатом 1:1. На протяжении встречи Семак и запасные игроки команды активно выражали недовольство решениями, принимаемыми арбитром.

После окончания матча Семак обсудил работу судей в интервью на телеканале «Матч ТВ». Он отметил, что удары по ногам, однозначно должны были привести к показу желтых карточек, и такие нарушения необходимо пресекать на ранних стадиях.

«Когда тебе наступают и бьют по ногам, это железные желтые карточки, это надо пресекать с самого начала. Первый, второй момент, а судья молчит», — высказался он.

По его мнению, отсутствие контроля со стороны арбитра могло привести к более серьезным инцидентам на поле, вплоть до стычек между игроками.

Семак также отметил, что трактовка игровых моментов не всегда была последовательной. Он указал на ситуации, когда арбитр упускал важные моменты и не фиксировал нарушения, что создавало дополнительную напряженность у игроков.

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