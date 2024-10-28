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Лидерами рейтинга по науке и IT стали Москва и Петербург

Фото: Baltphoto/Елена Еликова

Москва, Петербург и Республика Татарстан заняли ведущие позиции в рейтинге российских регионов, посвященном развитию науки и технологий. Эти регионы совместно обеспечивают почти 36% от общего объема инновационных товаров, работ и услуг в стране по итогам 2023 года. Эксперты РИА Новости связывают высокие результаты Москвы и Петербурга с наличием развитой научной инфраструктуры, а также значительным числом научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных производств.

По данным рейтинга, балл Москвы составил 81,15, Петербург получил 70,99, а Республика Татарстан — 69,44. Эти показатели подчеркивают значительный вклад указанных регионов в инновационное развитие страны.

На противоположном конце рейтинга оказались Чеченская Республика, Еврейская автономная область и Республика Ингушетия.

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