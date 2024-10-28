Петербуржцы начнут ноябрь с шестидневной рабочей недели

С 28 октября петербуржцы будут работать шесть дней подряд. Согласно производственному календарю, суббота, 2 ноября, станет рабочим днем. Это связано с переносом выходного на 30 апреля, что позволит насладиться продолжительными выходными с 1 мая, которые продлятся четыре дня.

В ноябре нерабочими днями, приуроченными к празднованию Дня народного единства, станут только 3 и 4 ноября. Таким образом, гражданам предстоит отработать шесть дней перед двумя короткими выходными.

Следующие долгожданные праздники начнутся с Нового года. В этом году новогодние выходные начнутся в России с воскресенья, 29 декабря. Суббота, 28 декабря, останется рабочей, так как выходной перенесут на понедельник, 30 декабря.

Что касается следующего года, то россияне вернутся на рабочие места в четверг, 9 января 2025 года. Перед ближайшими выходными им предстоит отработать всего два дня.