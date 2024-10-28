  • 18+

  • Сегодня

    28.10.24, Пн

    Погода

    +9°

  • 18+

  • Курсы валют

    $96.67 €104.81 ¥13.5

Петербуржцы начнут ноябрь с шестидневной рабочей недели

Фото: Baltphoto/Роман Киташов

С 28 октября петербуржцы будут работать шесть дней подряд. Согласно производственному календарю, суббота, 2 ноября, станет рабочим днем. Это связано с переносом выходного на 30 апреля, что позволит насладиться продолжительными выходными с 1 мая, которые продлятся четыре дня.

В ноябре нерабочими днями, приуроченными к празднованию Дня народного единства, станут только 3 и 4 ноября. Таким образом, гражданам предстоит отработать шесть дней перед двумя короткими выходными.

Следующие долгожданные праздники начнутся с Нового года. В этом году новогодние выходные начнутся в России с воскресенья, 29 декабря. Суббота, 28 декабря, останется рабочей, так как выходной перенесут на понедельник, 30 декабря.

Что касается следующего года, то россияне вернутся на рабочие места в четверг, 9 января 2025 года. Перед ближайшими выходными им предстоит отработать всего два дня.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Синоптик Колесов определил даты выпадения первого снега в Петербурге

    Синоптик Колесов определил даты выпадения первого снега в ПетербургеНовости
    В Петербурге в первых числах ноября произойдет резкое похолодание, а также возможен первый снег. Причиной…

      Известный рисунок Виктора Цоя продали с молотка почти за 77 тысяч евро

        Известный рисунок Виктора Цоя продали с молотка почти за 77 тысяч евроКультура
        На аукционе современного искусства VLADEY картина Виктора Цоя продали за сумму свыше 8 миллионов рублей.…

          В Петербурге ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за мощного ветра 29 октября

            В Петербурге ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за мощного ветра 29 октябряНовости
            В Петербурге 29 октября объявили «желтый» уровень погодной опасности. Это решение принято в связи с…

              В Ломоносовском районе Ленобласти временно остановят подачу холодной воды

                В Ломоносовском районе Ленобласти временно остановят подачу холодной водыНовости
                В Ломоносовском районе Ленинградской области пройдет временное прекращение подачи холодной воды. Это затронет село Русско-Высоцкое,…

                  Президент Путин подписал закон о расчете военных пенсий в 2025 году

                    Президент Путин подписал закон о расчете военных пенсий в 2025 годуНовости
                    Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил закон, который устанавливает коэффициент 89,83, учитываемый при расчете военных…

                      Петербуржцы начнут ноябрь с шестидневной рабочей недели

                        Петербуржцы начнут ноябрь с шестидневной рабочей неделиНовости
                        С 28 октября петербуржцы будут работать шесть дней подряд. Согласно производственному календарю, суббота, 2 ноября,…