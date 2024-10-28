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В Ломоносовском районе Ленобласти временно остановят подачу холодной воды

В результате более 16 тысяч человек, проживающих в городе Волхов-1, остались без воды. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Ломоносовском районе Ленинградской области пройдет временное прекращение подачи холодной воды. Это затронет село Русско-Высоцкое, деревню Яльгелево, поселок Низино и дачное некоммерческое партнерство «Московка». Отключение начнется в 12:00 28 октября и продлится до 12:00 31 октября. Основной причиной временной остановки является проведение плановых работ по технологическому подключению нового участка системы водоснабжения.

Для обеспечения жителей водой в период отключения Леноблводоканал разработал график подачи воды и подвоза её автоцистернами, сообщил IVBG.

В деревне Яльгелево отключение затронет всех абонентов. Вода будет подаваться из резервуара по следующему графику: с 07:00 до 09:00 и с 19:00 до 22:00. В дополнение к этому, с 10:00 до 19:00 организован подвоз воды у Дома культуры и в частном секторе.

В поселке Низино также будет отключена подача воды для всех абонентов. Вода будет предоставляться по графику: с 07:00 до 09:00 и с 19:00 до 22:00 до тех пор, пока резервуар не опустеет. Кроме того, с 10:00 до 19:00 будет осуществляться подвоз воды на улице Центральной, дом 10.

Село Русско-Высоцкое столкнется с аналогичной ситуацией, где отключение коснется всех абонентов. Подача воды запланирована с 06:30 до 08:30 и с 19:00 до 21:00. Подвоз воды будет осуществляться с 10:00 до 19:00 в следующих точках: у многоквартирного дома номер 5, у дома номер 19 (торговая площадь, баня) и у дома номер 25 (магазин «Пятерочка»).

В деревне Узигонты также отключат подачу воды для всех жителей. Подвоз воды будет производиться с 10:00 до 19:00 у магазина «Пятерочка».

Дачное некоммерческое партнерство «Московка» также останется без воды. Подвоз воды будет организован с 10:00 до 19:00 у поста охраны.

Леноблводоканал приносит извинения за временные неудобства и напоминает о работе единой диспетчерской службы, которая доступна круглосуточно по номеру 8 (812) 409-00-01.

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