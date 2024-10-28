В Петербурге ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за мощного ветра 29 октября

В Петербурге 29 октября объявили «желтый» уровень погодной опасности. Это решение принято в связи с прогнозом о сильном ветре, который ожидается на территории города. По информации Росгидрометцентра, действие «желтого» уровня будет продолжаться с 6:00 до 19:00 29 октября.

Синоптики предупреждают, что местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В связи с ухудшением погодных условий власти настоятельно просят автомобилистов и пешеходов проявлять осторожность.

Рекомендуется быть внимательными на дорогах и учитывать возможные изменения в погоде.