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Синоптик Колесов определил даты выпадения первого снега в Петербурге

Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В Петербурге в первых числах ноября произойдет резкое похолодание, а также возможен первый снег. Причиной таких изменений станет проходящий через Северо-Запад очередной циклон. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

В своем Telegram-канале 28 октября Колесов сообщил, что похолодание, намеченное на вторую половину недели, не отменяется.

«Все серьезно. И снег будет, и ветер. Главное, как именно циклон будет двигаться относительно Санкт-Петербурга», — отметил синоптик.

Последние дни октября ожидаются относительно теплыми и ветреными, при этом скорость ветра может достигать 7 м/с. Так, 29 октября дневная температура воздуха составит около +7°C, а 30 октября она поднимется до +9-10°C. Однако уже в последний день месяца температура начнет снижаться, и максимальный показатель составит лишь +5°C. К концу недели воздух остынет до +1-2°C.

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Синоптик Колесов определил даты выпадения первого снега в Петербурге

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