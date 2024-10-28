Инстасамка станет новой солисткой группы «Ленинград»

Певица Инстасамка, настоящее имя которой Дарья Зотеева, присоединится к музыкальному коллективу «Ленинград». Основатель группы Сергей Шнуров провел переговоры с певицей о её вступлении в состав группы.

По информации телеграм-канала Mash, в планах стоит выпустить как минимум один совместный альбом, что станет первым музыкальным релизом для «Ленинграда» за последние шесть лет.

Согласно источникам, Шнуров принял решение вернуться к музыкальной деятельности после ряда личных трудностей и активно искал молодую и востребованную солистку. В результате встречи Инстасамки и Шнурова были записаны пробные композиции, и в настоящее время обсуждаются планы по совместным турам и созданию музыкальных клипов.