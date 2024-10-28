  • 18+

  • Сегодня

    28.10.24, Пн

    Погода

    +9°

  • 18+

  • Курсы валют

    $96.67 €104.81 ¥13.5

Актер Михаил Трухин рассказал об успехах на экране и личных испытаниях

Фото: кадр из фильма

Артист Михаил Трухин достиг значительных высот в своей карьере, исполнив роль милиционера Вячеслава Волкова в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей». Однако слава не пришла без потерь. Частая занятость на съемках стала причиной того, что Михаил почти не видел свою семью, что в конечном итоге привело к разводу с супругой, с которой он провел девять лет. За успехом артиста могут скрываться и другие причины его расставания.

Путь к сцене у Трухина не был легким. На протяжении двух лет ему не удавалось поступить в театральный институт, и он работал простым монтировщиком в Александринском театре. Несмотря на сомнения коллег, которые утверждали, что из него не получится артиста, Михаил окончил ЛГИТМиК и стал звездой, сыграв одну из ключевых ролей в сериале. Кроме того, он получил возможность сыграть Гамлета в Московском художественном театре, что является мечтой для любого актера.

С переходом в собственное жилье, Трухин смог обеспечить свою семью, однако из-за работы он часто отсутствовал дома, встречаясь с родными только в короткие промежутки между съемками. Постепенно его отношения с супругой ухудшались, и пара развелась. Вскоре после этого стало известно о новой любви Михаила, что поднимало вопрос, не стала ли она одной из причин его первого развода.

Сейчас, отмечая свое 53-летие, Трухин востребован как актер, счастлив в браке и воспитывает троих детей. Тем не менее, он столкнулся с трудными периодами, когда чувствовал себя невостребованным и боролся с депрессией, прибегая к алкоголю. Михаил начал посещать драмкружок в Ленинграде и с тех пор увлекся актерским искусством. Однако его первые попытки поступить в институт закончились неудачами, и он два года трудился в театре монтировщиком, параллельно обучаясь в актерской студии, сообщил Starhit.

Годы учебы стали самыми яркими для Трухина: он завел интересные знакомства и впервые влюбился в свою однокурсницу Любовь Ельцову. В то время на их жизнь оказали влияние тяжелые 90-е: безработица и жизнь в коммуналке, где не хватало элементарных удобств. Однако успех в кино пришел, и Трухин стал известен благодаря своей роли в «Улицах разбитых фонарей», что изменило его жизнь.

Тем не менее, с ростом популярности возникли и проблемы. Михаил часто отсутствовал дома, что привело к отдалению от семьи. Он осознавал, что работа требует полной самоотдачи, что в конечном итоге стало причиной распада брака. Супруга старалась сохранить семью, но условия работы Михаила мешали этому. Спустя время пара развелась, и Михаил начал встречаться с Анной Нестерцовой, с которой у него родилась дочь.

Как признается Трухин, в жизни были тяжелые моменты, когда он чувствовал себя изолированным и потерянным. Анна поддерживала его в трудные времена и помогла справиться с внутренними демонами. В итоге, карьера актера вновь пошла в гору, и он стал получать предложения от продюсеров.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

В петербургских больницах внедрили роботов в хирургии

    В петербургских больницах внедрили роботов в хирургииНовости
    В Петербурге наблюдается интересная синергия между высококвалифицированными хирургами и современными роботизированными системами. Эти «бездушные машины»…

      Какую площадку выбрать для прогулок с ребенком в Петербурге

        Какую площадку выбрать для прогулок с ребенком в ПетербургеГород
        Прогулки на свежем воздухе — неотъемлемая часть здорового образа жизни и развития ребёнка. Gazeta.SPb собрала…

          Для получения пенсии в 50 тысяч рублей в 2025 году потребуется одно условие

            Для получения пенсии в 50 тысяч рублей в 2025 году потребуется одно условиеНовости
            В 2025 году для того чтобы получать пенсию в размере 50 тысяч рублей, необходимо будет…

              В Авито поддержали две команды, участвующие в «Битве роботов»

                В Авито поддержали две команды, участвующие в «Битве роботов»Новости
                В Екатеринбурге прошел очередной этап Международного чемпионата «Битва роботов». Единственная женская команда от Авито петербургская…

                  Актер Михаил Трухин рассказал об успехах на экране и личных испытаниях

                    Актер Михаил Трухин рассказал об успехах на экране и личных испытанияхКультура
                    Артист Михаил Трухин достиг значительных высот в своей карьере, исполнив роль милиционера Вячеслава Волкова в…

                      Участники конференции Авито узнали о трендах в электронной коммерции

                        Участники конференции Авито узнали о трендах в электронной коммерцииНовости
                        Специалисты подвели итоги конференции «Авито для продавцов», которая состоялась 24 октября 2024 года в МТС…