Актер Михаил Трухин рассказал об успехах на экране и личных испытаниях

Артист Михаил Трухин достиг значительных высот в своей карьере, исполнив роль милиционера Вячеслава Волкова в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей». Однако слава не пришла без потерь. Частая занятость на съемках стала причиной того, что Михаил почти не видел свою семью, что в конечном итоге привело к разводу с супругой, с которой он провел девять лет. За успехом артиста могут скрываться и другие причины его расставания.

Путь к сцене у Трухина не был легким. На протяжении двух лет ему не удавалось поступить в театральный институт, и он работал простым монтировщиком в Александринском театре. Несмотря на сомнения коллег, которые утверждали, что из него не получится артиста, Михаил окончил ЛГИТМиК и стал звездой, сыграв одну из ключевых ролей в сериале. Кроме того, он получил возможность сыграть Гамлета в Московском художественном театре, что является мечтой для любого актера.

С переходом в собственное жилье, Трухин смог обеспечить свою семью, однако из-за работы он часто отсутствовал дома, встречаясь с родными только в короткие промежутки между съемками. Постепенно его отношения с супругой ухудшались, и пара развелась. Вскоре после этого стало известно о новой любви Михаила, что поднимало вопрос, не стала ли она одной из причин его первого развода.

Сейчас, отмечая свое 53-летие, Трухин востребован как актер, счастлив в браке и воспитывает троих детей. Тем не менее, он столкнулся с трудными периодами, когда чувствовал себя невостребованным и боролся с депрессией, прибегая к алкоголю. Михаил начал посещать драмкружок в Ленинграде и с тех пор увлекся актерским искусством. Однако его первые попытки поступить в институт закончились неудачами, и он два года трудился в театре монтировщиком, параллельно обучаясь в актерской студии, сообщил Starhit.

Годы учебы стали самыми яркими для Трухина: он завел интересные знакомства и впервые влюбился в свою однокурсницу Любовь Ельцову. В то время на их жизнь оказали влияние тяжелые 90-е: безработица и жизнь в коммуналке, где не хватало элементарных удобств. Однако успех в кино пришел, и Трухин стал известен благодаря своей роли в «Улицах разбитых фонарей», что изменило его жизнь.

Тем не менее, с ростом популярности возникли и проблемы. Михаил часто отсутствовал дома, что привело к отдалению от семьи. Он осознавал, что работа требует полной самоотдачи, что в конечном итоге стало причиной распада брака. Супруга старалась сохранить семью, но условия работы Михаила мешали этому. Спустя время пара развелась, и Михаил начал встречаться с Анной Нестерцовой, с которой у него родилась дочь.

Как признается Трухин, в жизни были тяжелые моменты, когда он чувствовал себя изолированным и потерянным. Анна поддерживала его в трудные времена и помогла справиться с внутренними демонами. В итоге, карьера актера вновь пошла в гору, и он стал получать предложения от продюсеров.