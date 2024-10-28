T2 предлагают обменять ГБ и минуты общения на кофе с близкими в буше

T2, российский оператор мобильной связи, и сеть пекарен буше вновь запускают партнерский проект «Теплые моменты в любимом городе». На этот раз абоненты T2 смогут обменять не только остатки своих минут, но и гигабайты на кофе во всех пекарнях буше и тёплого хлеба Санкт‑Петербурга и Ленинградской области. Предложение действует с 28 октября по 8 декабря 2024 года.

Воспользоваться акцией можно, обменяв минуты на QR‑код буше в мобильном приложении «Мой T2» и предъявив его сотруднику пекарни. За 300 неиспользованных минут или 20ГБ предлагается один напиток на выбор: американо (300 мл), капучино на классическом молоке (350 мл), капучино на альтернативном молоке (350 мл) или кофе в дрип-пакете Бурунди Маша (6шт/уп).

В рамках акции будет снова действовать специальное предложение «Подвешенный кофе» – неаполитанская традиция, которая дает возможность оставить («подвесить») случайному незнакомцу чашку кофе или упаковку кофе в дрип-пакетах в подарок. Для участия нужно активировать QR-код, показать его на кассе в буше и сообщить, что этот кофе – комплимент случайному посетителю пекарни. Кроме того, угостить кофе можно знакомых и близких, отправив активированный QR-код через мессенджер.

Ольга Казанина, руководитель департамента маркетинга макрорегиона «Северо-Запад» T2:

«Мы рады возможности вновь запустить проект, который нашел такой яркий отклик в сердцах жителей Петербурга. Сотрудничество с буше — это не только про деловое партнерство, но и про создание новых смыслов через призму привычных и даже обыденных вещей, таких, как чашка кофе или не потраченные минуты. Надеемся, что в этот раз еще больше петербуржцев захотят разделить теплые моменты со своими близкими или прожить их наедине с самими с собой и любимым городом».

Обменять минуты и гигабайты в приложении можно до 1 декабря 2024 года, предъявить полученный QR-код и воспользоваться предложением – до 8 декабря 2024 года включительно. Больше информации о проекте по ссылке.

«Теплые моменты в любимом городе» не только полюбились петербуржцам, но и встретили профессиональное признание. Проект получил серебро в номинации «Лучшая коллаборация и спонсорство» на XXV международном фестивале рекламы и маркетинговых коммуникаций SILVER MERCURY в июне 2024 года.

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