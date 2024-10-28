Какую площадку выбрать для прогулок с ребенком в Петербурге

Прогулки на свежем воздухе — неотъемлемая часть здорового образа жизни и развития ребёнка. Gazeta.SPb собрала подборку интересных и безопасных площадок для прогулок с детьми разных возрастов.

«Фрегат» и площадка для малышей на острове Новая Голландия

Адрес: набережная Адмиралтейского канала, 2

«Фрегат» — это впечатляющий макет корабля «Пётр и Павел», выполненный в масштабе 80%. Его длина составляет 26 метров, а высота — 6 метров. Внутри корабля есть разнообразные аттракционы: горки, канаты, пушки, подзорные трубы и штурвал.

«Фрегат» предназначен для детей от 6 лет, а для малышей младшего возраста на острове предусмотрена отдельная площадка. Здесь дети могут строить песочные замки, кататься с горок и изучать развивающие стенды.

Детская площадка у станции метро «Зенит»

Адрес: станция метро «Зенит», вдоль Южной дороги на Крестовском острове

Здесь есть различные лазалки и горки, где дети могут весело проводить время. Рядом Финский залив и свежий воздух.

Кроме того, там расположена зона с необычными качелями, скамейками, бесплатными биноклями и даже велодорожками.

Общественное пространство вдоль Балтийского бульвара

Адрес: Балтийский бульвар, между Ленинским проспектом и улицей Маршала Жукова

Променад на берегу Финского залива впечатляет своей красотой. Для детей здесь расположились тоннелеобразные горки, оригинальные деревянные лежаки, удобные качели, волнообразные скамейки и гамаки.

А изюминкой этого места отдыха является стационарный бинокль, благодаря которому можно насладиться красотами Финского залива.

Детская площадка около улицы Рубинштейна

Адрес: Загородный проспект, 26Б

На этой площадке дети не только весело проведут время, но и узнают о правилах дорожного движения. Здесь есть дорожки с переходами, островки безопасности, макеты автобусов и даже горки с качелями в виде постов ДПС.

Севкабель порт

Адрес: Кожевенная линия, 40

В Севкабеле также есть место для детских игр. Площадка расположена недалеко от набережной, поэтому дети могут наслаждаться свежим воздухом и прекрасным видом на залив и Вантовый мост, являющийся частью Западного скоростного диаметра.

Здесь дети найдут не только площадку, но и другие интересные объекты, предназначенные для лазания. Например, деревянную лодку с гамаком-батутом.

Шахматный двор

Адрес: Загородный проспект, 28

Это место напоминает сказку «Алиса в Стране чудес», что создаёт необычную атмосферу. Главным элементом пространства является наземная шахматная доска с большими металлическими фигурами.

Это идеальное место для игры с ребёнком. Кроме того, во дворе есть столик для чаепития.

Двор с драконом

Адрес: 8-я линия В.О., 23

Между 7-й и 8-й линиями Васильевского острова расположен просторный двор, известный местным жителям уже около тридцати лет. В центре площадки возвышается необычный детский аттракцион — зелёный дракон.

Изначально дракон служил развлечением для детей: они могли забираться в его пасть и взбираться на вершину по специальному лазу. Однако со временем бетон начал разрушаться, и вход внутрь закрыли. Теперь дети могут только штурмовать головы дракона и пытаться забраться на его спину.