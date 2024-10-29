Уровень загрязнения воздуха на Земле достиг исторического максимума

В 2023 году уровень загрязнения воздуха на Земле достиг исторического рекорда. Согласно проведенным исследованиям, концентрация углекислого газа в атмосфере растет быстрее, чем когда-либо ранее. За последние 20 лет уровень углекислого газа увеличился более чем на 10%, и эксперты связывают это явление с высоким потреблением ископаемого топлива. Дополнительно ситуацию усугубляют лесные пожары и снижение способности растений поглощать углерод.

По информации Всемирной метеорологической организации, в 2023 году содержание углекислого газа в атмосфере достигло 420 частей на миллион. Это значение на 151% превышает показатели, зарегистрированные до начала промышленной революции. Концентрация метана составила 1934 части на миллиард, что на 265% выше, а закиси азота зафиксирована на уровне 336,9 частей на миллиард, что соответствует увеличению на 125%, пишет PRO Город Будущего.

Исследователи подчеркивают, что рост концентрации вредных веществ в атмосфере ускоряет процесс глобального потепления. Даже небольшое увеличение средней температуры негативно сказывается на жизни людей и окружающей среде. Сравнимая с современными показателями концентрация углекислого газа наблюдалась несколько миллионов лет назад, когда климат на планете был на 2-3 градуса теплее, а уровень моря находился на 10-20 метров выше современных значений.