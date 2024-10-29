Петербуржцы чаще других россиян страдают от бессилия

По данным hh.ru и Halsa, осенью текущего года около трети работников в Петербурге столкнутся с серьезными проблемами концентрации на рабочем процессе. На уровне всей страны осенний упадок сил затрагивает 37% опрошенных, однако в Петербурге это состояние наблюдается независимо от возраста и пола. В частности, 48% петербуржцев отмечают, что испытывают трудности с фокусировкой на рабочих задачах.

Чаще всего на отсутствие энергии жалуются молодые специалисты в возрасте от 18 до 24 лет, среди которых 46% отмечают такие проблемы. Также высокие показатели наблюдаются у сотрудников старше 55 лет — 44%. Тем не менее, 48% горожан уверяют, что у них достаточно сил для выполнения рабочих задач. Особенно это касается респондентов в возрасте от 35 до 54 лет, среди которых 65% чувствуют себя энергичными, а также 60% опрошенных, не достигших 18 лет.

Среди профессиональных групп наибольшее количество жалоб на осеннюю хандру поступает от IT-специалистов, 59% из которых испытывают трудности с концентрацией. Также на проблемы с энергией указывают работники науки и образования (46%) и маркетологи (45%).