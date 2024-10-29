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В Петербурге собираются реконструировать ДК, в котором выступал Виктор Цой

Фото: скрин с видео

В Петербурге представили инициативу по реконструкции заброшенного с 2015 года Дворца культуры «Невский». Предлагается превратить его в районный центр современной культуры, творчества и добрососедства. Об этом сообщила депутат Законодательного собрания Петербурга Марина Шишкина в интервью изданию DP.RU.

С 2022 года здание находится в собственности компании «Газпром», которая уже разработала концепцию обновленного ДК и направила ее в Фонд поддержки культурных инициатив. На данный момент предложение проходит стадию проработки, и дальнейшие шаги будут определяться в зависимости от его одобрения.

Ранее ДК «Невский» славился проведением рок-фестивалей, на которых выступали известные группы, такие как «Кино», «Алиса», «Зоопарк», «Аукцыон», «Аквариум» и «Телевизор». Возрождение этого культурного пространства может вернуть в район его историческую значимость и стать новым центром притяжения для творческих инициатив и мероприятий.

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