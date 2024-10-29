Стало известно, куда пропали предыдущие вокалистки «Ленинграда»

Известный проект вновь привлек внимание, когда Сергей Шнуров пригласил скандально известную артистку Инстасамку для работы над новым альбомом. Инстасамка — не первая певица, временно занимающая место солистки в группе. Life напомнил, кто из артисток покидал коллектив с громким скандалом и чем запомнился их путь в «Ленинграде».

Одной из самых ярких личностей была Юлия Коган, которая пришла в группу в 2007 году. Ее запоминающийся рыжий цвет волос и яркая индивидуальность быстро сделали ее душой «Ленинграда». С Шнуровым Коган записала множество хитов, а в 2011 году она исполнила большинство треков на альбоме «Хна». Однако к 2013 году разногласия между ней и лидером группы стали очевидны. Коган, недовольная подходом Шнурова к творчеству, решила уйти, увидев в этом возможность двигаться дальше.

Следующей заметной фигурой стала Алиса Вокс, пришедшая в группу в 2012 году. Ее хит «Экспонат» сделал её лицом коллектива всего через год. Тем не менее, после трех лет совместной работы атмосфера в группе накалилась, и Вокс объявила о своем уходе в 2016 году, сославшись на начавшиеся проблемы с Шнуровым. Позже этот разрыв перерос в судебное разбирательство по поводу прав на песни, которое закончилось не в пользу Алисы.

После ухода Вокс в группу пришла Василиса Старшова, которая быстро завоевала популярность благодаря яркому образу и эпатажным выступлениям. Однако её участие в проекте оказалось недолгим: проблемы со здоровьем и личные обстоятельства заставили её покинуть «Ленинград» спустя всего год.

На смену предыдущим вокалисткам пришли Флорида Чантурия и Ксения Руденко, известная также как Зоя. Чантурия стала ведущей солисткой с 2016 года и записала такие хиты, как «Экстаз» и «Кольщик». Руденко, в свою очередь, запустила свой проект «Зоя» и выпустила совместный трек с «Ленинградом» под названием «Пока нет», который был хорошо принят поклонниками.

Нельзя забывать и о забытых легендах группы, таких как Света Колибаба и Наталья Павлова. Колибаба была одной из первых солисток, которая одновременно исполняла роли вокалистки и аккордеонистки, оставив свой след в культуре благодаря песне для фильма «Бумер». Павлова, будучи бэк-вокалисткой в 2000-х, также внесла значительный вклад, исполнив запоминающийся припев к треку «Менеджер».

С приходом Инстасамки в «Ленинград» открывается новая глава для группы, которая может привести к интересным изменениям в ее звучании. Остается только ждать, что принесет этот союз, и насколько надолго задержится Дарья в коллективе, учитывая судьбы предыдущих вокалисток.