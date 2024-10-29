По сценарию братьев Стругацких «Машина желаний» создадут киновселенную

Первый канал в сотрудничестве с кинокомпанией «Марс Медиа» начал работу над созданием медиавселенной, основанной на киноповести «Машина желаний». Ее написали писатели Аркадий и Борис Стругацкий для фильма «Сталкер».

В рамках данной франшизы планируется производить как сериалы, так и полнометражные фильмы, а также разрабатывать видеоигры. Все проекты будут объединены общей темой, включающей персонажей и уникальную цивилизацию, возникшую после посещения Земли пришельцами.

Пока что конкретные детали проекта остаются нераскрытыми, однако в пресс-службе Первого канала подчеркивают, что на текущий момент медиавселенная находится на этапе предпродакшена. Продюсерами нового проекта станут Константин Эрнст, возглавляющий Первый канал, а также Рубен Дишдишян и Сергей Титинков. Интерес к произведениям Стругацких продолжает расти, и создание медиавселенной обещает стать значимым шагом в развитии отечественного кинематографа и игровой индустрии.