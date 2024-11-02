Фигурист Чернышев впервые после смерти Анастасии Заворотнюк вышел на лед

Российский фигурист Петр Чернышев стал участником ледового шоу «Вечера на хуторе 2.0», организованного Татьяной Навкой в Москве. Это выступление стало для Чернышева первым после утраты супруги, актрисы Анастасии Заворотнюк. В этой постановке фигурист исполнил роль князя Потемкина.

В качестве партнерши по льду Чернышев выступал с Татьяной Навкой. В числе участников шоу также оказались известные фигуристы, такие как Камила Валиева, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Повилас Ванагас и Максим Ковтун. Ледовое шоу запланировано до 10 ноября.

Анастасия Заворотнюк, знаменитая благодаря своей роли в сериале «Моя прекрасная няня», скончалась 30 мая 2024 года на 53-м году жизни после долгой и сложной борьбы с раком головного мозга. На протяжении пяти лет она боролась с тяжелым заболеванием.