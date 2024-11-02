Премьер-министр Израиля Нетаньяху вернулся к вопросу передачи России Александровского подворья

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся к обсуждению передачи Александровского подворья в Иерусалиме России. Об этом сообщил председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что рабочая группа продолжает заниматься этим вопросом и на сегодняшний день нет юридических оснований для оспаривания собственности России на данное подворье.

Степашин отметил, что в декабре 2023 года процесс передачи был временно приостановлен из-за конфликта в секторе Газа, однако вопрос не был снят с повестки дня.

«Несмотря на войну, Нетаньяху возобновил работу рабочей группы. Вся документация собрана, она изучается, и никаких юридических оснований для отказа в признании этого объекта собственностью России сейчас нет», — отметил он.

Председатель ИППО также выразил благодарность министру иностранных дел России Сергею Лаврову за его активное участие в процессе передачи подворья, добавив, что само подворье не пострадало в ходе боевых действий в регионе.

Александровское подворье, представляющее собой ансамбль исторических зданий, располагается рядом с храмом Гроба Господня в Иерусалиме. Этот комплекс был построен в конце XIX века Императорским православным палестинским обществом. Земельный участок, на котором он расположен, Россия приобрела в 1859 году при императоре Александре II, и он был оформлен на дом Романовых. Первоначально участок использовался для размещения российского консульства в Палестине.

Особую ценность Александровское подворье приобрело в начале 1880-х годов, когда на его территории начались археологические раскопки, в ходе которых были найдены многочисленные исторические артефакты, включая знаменитый Порог Судных Врат, через который, как считается, Иисус покинул город по пути к Голгофе.

Споры о праве собственности на подворье начались после революции 1917 года. В 2000-х годах оно оказалось под управлением Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя правопреемником дореволюционного ИППО. С тех пор российское ИППО совместно с российскими властями ведет активные усилия по возвращению Александровского подворья.