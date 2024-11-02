  • 18+

  • Сегодня

    02.11.24, Сб

    Погода

    +1°

  • 18+

  • Курсы валют

    $97.44 €105.84 ¥13.64

С 1 ноября повысились пенсии: кого затронули повышенные выплаты

Прибавка поступит пенсионерам уже с июня. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

С 1 ноября 2024 года в России ожидается индексация пенсионных выплат для ряда групп населения. Об этом сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Управление человеческими ресурсами» Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в интервью агентству «Прайм».

 

С 1 ноября повысились пенсии: кого затронули повышенные выплаты
Фото: Baltphоto/ Ольга Андросова

 

По словам эксперта, индексация коснется граждан, которые в октябре текущего года достигли 80-летнего возраста. Также пенсионеры с инвалидностью первой группы смогут рассчитывать на увеличение выплат, поскольку они будут получать две фиксированные части страховой пенсии вместо одной.

Иванова-Швец уточнила, что в 2024 году фиксированная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8134,88 рубля. В результате, пожилые граждане, достигшие 80-летнего возраста, смогут получать 16269,76 рубля в месяц.

Дополнительные выплаты также будут доступны тем, кто ранее обращался в Социальный фонд России с просьбой о перерасчете своей пенсии по различным причинам. Это позволит некоторым пенсионерам повысить свой уровень материального обеспечения.

С 1 ноября повысились пенсии: кого затронули повышенные выплаты
Фото: pxhere.com

 

Кроме того, с 1 ноября пройдет последний в этом году пересчет доплат к пенсиям для членов летных экипажей гражданской авиации, а также для отдельных категорий работников угольной промышленности.

 

С 1 ноября повысились пенсии: кого затронули повышенные выплаты
Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

 

Также 24 октября министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в следующем году средний размер страховой пенсии составит около 24 тысяч рублей. Он добавил, что соответствующие выплаты будут проиндексированы с учетом ожидаемого уровня инфляции в 2024 году. Эти меры направлены на поддержку пенсионеров и повышение их финансовой устойчивости.

 

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Синоптики спрогнозировали в Петербурге ухудшение погодных условий из-за гололеда

    Синоптики спрогнозировали в Петербурге ухудшение погодных условий из-за гололедаНовости
    Главное управление МЧС России по Петербургу сообщило о предстоящем ухудшении погодных условий в городе. Согласно…

      СК проводит проверку по факту смерти лифтёра в Ленинградской областной больнице

        СК проводит проверку по факту смерти лифтёра в Ленинградской областной больницеНовости
        Следственный комитет инициировал проверку в связи с трагическим инцидентом в Ленинградской областной больнице, в результате…

          Сыгравшая бабушку Ералаша в «Слове пацана» Лидия Ильина умерла на 78-м году жизни

            Сыгравшая бабушку Ералаша в «Слове пацана» Лидия Ильина умерла на 78-м году жизниКультура
            На 78-м году жизни скончалась актриса Лидия Ильина, известная по роли бабушки Ералаша в популярном…

              Экс-возлюбленная основателя Telegram Болгар срочно продает квартиру в Петербурге

                Экс-возлюбленная основателя Telegram Болгар срочно продает квартиру в ПетербургеНовости
                Ирина Болгар приняла решение срочно продать свою трёхкомнатную квартиру в Петербурге. В течение недели она…

                  Синоптик Шувалов рассказал, какую погоду ожидать петербуржцам в ноябре

                    Синоптик Шувалов рассказал, какую погоду ожидать петербуржцам в ноябреГород
                    Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал корреспонденту Gazeta.SPb, какая погода ожидается в Петербурге в…

                      С 1 ноября повысились пенсии: кого затронули повышенные выплаты

                        С 1 ноября повысились пенсии: кого затронули повышенные выплатыНовости
                        С 1 ноября 2024 года в России ожидается индексация пенсионных выплат для ряда групп населения.…