С 1 ноября повысились пенсии: кого затронули повышенные выплаты

С 1 ноября 2024 года в России ожидается индексация пенсионных выплат для ряда групп населения. Об этом сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Управление человеческими ресурсами» Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в интервью агентству «Прайм».

По словам эксперта, индексация коснется граждан, которые в октябре текущего года достигли 80-летнего возраста. Также пенсионеры с инвалидностью первой группы смогут рассчитывать на увеличение выплат, поскольку они будут получать две фиксированные части страховой пенсии вместо одной.

Иванова-Швец уточнила, что в 2024 году фиксированная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8134,88 рубля. В результате, пожилые граждане, достигшие 80-летнего возраста, смогут получать 16269,76 рубля в месяц.

Дополнительные выплаты также будут доступны тем, кто ранее обращался в Социальный фонд России с просьбой о перерасчете своей пенсии по различным причинам. Это позволит некоторым пенсионерам повысить свой уровень материального обеспечения.

Кроме того, с 1 ноября пройдет последний в этом году пересчет доплат к пенсиям для членов летных экипажей гражданской авиации, а также для отдельных категорий работников угольной промышленности.

Также 24 октября министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в следующем году средний размер страховой пенсии составит около 24 тысяч рублей. Он добавил, что соответствующие выплаты будут проиндексированы с учетом ожидаемого уровня инфляции в 2024 году. Эти меры направлены на поддержку пенсионеров и повышение их финансовой устойчивости.