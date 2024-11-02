Озвучены ключевые признаки возможного конца света из Священного Писания

Специалисты обнародовали ключевых признаков, которые могут указывать на приближение конца света, как это описано в Библии. Согласно священным текстам, человечество столкнется с тремя важнейшими предвестниками этого апокалиптического события.

Первый из них связан с возвращением еврейского народа на свои исторические земли. Этот процесс, согласно библейским предсказаниям, станет значимым знаком, свидетельствующим о грядущих переменах в мире, пишет МедиаПоток.

Вторым важным предвестником является строительство храма в Иерусалиме. Как упоминается в Писании, этот храм уже возводился дважды в прошлом, но оба раза подвергался разрушению. Ожидается, что возведение третьего храма будет иметь глубокие последствия для всего человечества.