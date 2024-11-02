Назван список артистов, которым запрещено сниматься в «Голубом огоньке»

С приближением новогодних праздников российские телеканалы активно занимаются подготовкой праздничных программ, однако не все артисты могут рассчитывать на участие в традиционном шоу «Голубой огонек». В соответствии с данными Telegram-канала SHOT, составляется негласный черный список исполнителей, которым отказывают в приглашении на новогодние эфиры.

Одной из первых, кто оказался в этом списке, стала певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза. Как уточняет источник, после того как суд признал ее виновной в употреблении наркотических средств, ее не пригласили на съемки «Голубого огонька», а также на другие праздничные программы.

Telegram-канал Baza сообщил, что в список нежелательных артистов вошли исполнители Дора и Slava Marlow. По информации источника, их творчество якобы подрывает традиционные семейные ценности и пропагандирует асоциальный образ жизни, а также дискредитирует Вооруженные силы России.

Неясно, сможет ли заслуженная артистка РФ Кристина Орбакайте участвовать в «Голубом огоньке», так как она покинула Россию после неудачного гастрольного тура и выразила намерение остаться за границей до улучшения ситуации в стране.

Существуют также вопросы относительно будущего блогера Анастасии Ивлеевой в телевидении. Она потеряла рекламные контракты и перестала участвовать в программах канала «Пятница» после скандальной вечеринки, на которой произошли неуместные события.

Вопрос о наличии черных и серых списков артистов, с которыми нежелательно работать, прокомментировал продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru. Он отметил, что такие списки действительно существуют и содержат имена как музыкантов, так и актеров. Рудченко подчеркнул, что в условиях пропаганды западной культуры продюсеры стремятся избегать участия исполнителей, которые могут вызвать негативную реакцию и оказаться замешанными в скандалах.