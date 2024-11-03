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В Петропавловской крепости стартовал фестиваль мультимедийного искусства

Фото: baltphoto/Николай Овсянников

Фестиваль «Чудо света», который приурочен ко Дню народного единства, стартовал в Петропавловской крепости. Об этом сообщил ТАСС. На протяжении трех дней исторические стены крепости превратятся в масштабный холст для мультимедийных работ, которые будут сопровождаться музыкальными композициями.

Смольный отметил, что за годы своего существования фестиваль «Чудо света» стал не просто традицией, а одной из визитных карточек города. Он объединяет архитектурные прелести исторического Петербурга с современными технологиями, вызывая неизменный интерес у зрителей, как местных жителей, так и гостей города.

Посетители фестиваля смогут увидеть яркие проекцие, которые будут сопровождаться разнообразной музыкой. В программе представлены музыкальные темы, начиная от фольклорных мотивов народов России и заканчивая оперной классикой, а также барабанными ритмами древности и электронными треками, созданными с использованием искусственного интеллекта. Среди запланированных инсталляций зрители увидят «Колесо фортуны» с фантазийным часовым механизмом, который трансформируется в атомные часы, «Осенний ноктюрн» с рябиной, «расцветающей» на аллее, и «Улица времени. Пиковая дама», где персонажи произведения Александра Пушкина переплетаются с мифическими образами Петропавловской крепости.

Фестиваль организован комитетом по развитию туризма Петербурга и продлится до 4 ноября.

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